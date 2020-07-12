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خالد صديق: الدولة أنفقت 26 مليار جنيه على تطوير العشوائيات

الأحد 12/يوليه/2020 - 06:32 م
الأسمرات 3
الأسمرات 3
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أسامة علي

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، أن الدولة  أنفقت 26 مليار جنيه على تطوير العشوائيات.

وأضاف صديق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" عبر قناة "صدى البلد"، أن مشروع الأسمرات 3 تكلف مليار و 800 مليون جنيه.

وأشار المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، أنه تم تسكين 2000 أسرة فى المشروع الذى تم افتتاحه اليوم وسيتم استكمال التسكين خلال الفترة المقبلة.

ولفت المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، ألى أن الدولة وفرت للمواطنين الذين تم تسكينهم قبل ذلك مشاريع ، استطاعوا من خلالها تصدير بضاعتهم للخارج.

 

وأكد المهندس خالد صديق أنه لا يوجد دولة استطاعت تنفيذ هذا العدد من المشاريع الضخمة، ويحق للمصريين أن يفخروا بما صنعوا.


 

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