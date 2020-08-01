خدت علقة من بابا.. أنوشكا: هرّبت خروف قبل الذبح لما كان عندي 12 سنة|فيديو

كان عندي 12 سنة عندما فعلت ذلك". روت الفنانة أنوشكا ، قصة قيامها بتهريب خروف قبل ذبحه، قائلة:"









وأضافت انوشكا في حوارها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" لا اتناول اللحمة، و احب الحيوانات بشدة".









وتابعت انوشكا:" حدثت علاقة بيني وبين الخروف وقررت تهريب الخروف قبل ذبحه في اليوم الثاني ".









وأكملت انوشكا:" والدي شاهدني في لحظة قيامي بتهريب الخروف، و اخدت علقة من والدي بعد هذا الموقف".









وتابعت أنوشكا:" لما فكرت فيما فعلته أدركت سبب انفعال والدي"، مضيفة:" أ نا مش بحب منظر الدم".









وفي سياق اخر قالت انوشكا، :" شياكة مش في المظهر ولكنها في نبرة الصوت وطريقة الكلام والمعاملة والأخلاق".









وتابعت انوشكا:" تشرفت أني جلست للتحدث مع الفنانة الكبيرة الراحلة نادية لطفي والفنانة الراحلة رجاء الجداوي للتعرف على طريقة حديثهما وحفاظهما على اناقتهما، وكانت رجاء الجداوي رمز الشياكة".



