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توك شو

خدت علقة من بابا.. أنوشكا: هرّبت خروف قبل الذبح لما كان عندي 12 سنة|فيديو

السبت 01/أغسطس/2020 - 10:10 م
انوشكا
انوشكا
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هاني حسين
روت الفنانة أنوشكا، قصة قيامها بتهريب خروف قبل ذبحه، قائلة:" كان عندي 12 سنة عندما فعلت ذلك".


وأضافت انوشكا في حوارها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" لا اتناول اللحمة، و احب الحيوانات بشدة".


وتابعت انوشكا:"  حدثت علاقة بيني وبين الخروف  وقررت تهريب الخروف قبل ذبحه في اليوم الثاني ".


وأكملت انوشكا:"  والدي شاهدني في لحظة قيامي بتهريب الخروف، واخدت علقة من والدي بعد هذا الموقف".


وتابعت أنوشكا:" لما فكرت فيما فعلته أدركت سبب انفعال والدي"، مضيفة:" أنا مش بحب منظر الدم".


وفي سياق اخر قالت انوشكا، :" شياكة مش في المظهر ولكنها في نبرة الصوت وطريقة الكلام والمعاملة والأخلاق".


وتابعت انوشكا:"  تشرفت أني جلست للتحدث مع الفنانة الكبيرة الراحلة نادية لطفي والفنانة الراحلة رجاء الجداوي للتعرف على طريقة حديثهما وحفاظهما على اناقتهما، وكانت رجاء الجداوي رمز الشياكة".

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