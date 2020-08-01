AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

مرشح مستقبل وطن يدعو المواطنين للتصدي لدعوات الإرهابية لمقاطعة انتخابات الشيوخ

السبت 01/أغسطس/2020 - 10:14 م
المرشح عبد الرحيم
المرشح عبد الرحيم كمال
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
دعا عبدالرحيم كمال، مرشح قائمة "من أجل مصر" عن حزب مستقبل وطن في انتخابات مجلس الشيوخ، الناخبين ، إلى الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم، في انتخابات مجلس الشيوخ التي ستقام يومي الثلاثاء والأربعاء، 11 و12 من الشهر الجاري.  

  وطالبهم  بالتعبير عن إرادتهم بكل حرية والتصدي لدعوات عملاء قطر وتركيا الإرهابيين لمقاطعة الانتخابات.

واضاف "كمال"، أن مشاركة المواطنين بكثافة في الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع أبلغ رد علي رفض الشعب المصري لتلك الدعوات الخارجية التي تهدف إلي عرقلة مسيرة التنمية.

وأشار   إلي أنه ليس بجديد علي الدول الراعية للإرهاب إطلاق دعوات لمقاطعة الاستحقاقات الانتخابية بهدف تصدير مشهد للعالم بعزوف المواطنين عن المشاركة.

واكد، أن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ في موعدها رغم التحديات الراهنة التي تواجه مصر في وقت واحد ولعل أبرزها جائحة فيروس كورونا المستجد وتعنت الجانب الأثيوبي في أزمة سد النهضة، وأطماع المحتل التركي في ليبيا، يعكس رغبة القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي في استكمال مؤسسات الدولة حتى تكون عونا له، من خلال تقديم المشورة والآراء السديدة، حتى تتمكن مصر من عبور هذه الأزمات، كما تعكس رغبة الرئيس السيسي في بناء مؤسسات ديمقراطية وطنية.

وأشار مرشح القائمة الوطنية في انتخابات مجلس الشيوخ، إلى أن الغرفة النيابية الثانية ستؤدى إلى مزيد من المشاركة السياسية والمجتمعية وستكون بمثابة مجلس للحكماء أو بيت خبرة يساعد الدولة في اتخاذ قراراتها ويخفف العبء عن مجلس النواب، فعودة مجلس الشيوخ، تسمح بالمزيد من الآراء، وسيلعب دورا هاما في إحياء الحياة الحزبية، ويعد بمثابة استكمالا لعملية الإصلاح السياسي.

وتابع، "كما أنها تعد خطوة على طريق ترسيخ الديمقراطية في مصر، وستساهم في التفاعل الايجابي بين الآراء والاتجاهات المختلفة لدعم واستقرار الحياة السياسية، بجانب أن مرور مشروعات القوانين المهمة على الغرفتين يضمن إصدار التشريعات بعد تمحيصها والاطمئنان إلى استجابتها لمتطلبات الحياة العامة في المجتمع ويحقق الاستقرار القانوني".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبو شقة: ننحاز لنظام الغرفتين التشريعيتين لضمان الإنجاز في العملية التشريعية

الغد يجري مشاورات مع مستقبل وطن والأحزاب لتمثيل قوي للحزب داخل البرلمان

مرشح مستقبل وطن بالجيزة: عودة الشيوخ يثري الحياة النيابية

قيادي بـ مستقبل وطن: مجلس الشيوخ سوف يثري الحياة النيابية في مصر

قيادي بـ"الشعب الجمهوري": انتخابات الشيوخ خطوة على طريق ترسيخ الديمقراطية في مصر

قيادي بحزب «مستقبل وطن»: عودة مجلس الشيوخ إضافة قوية للحياة النيابية

ترشيحاتنا

حكم لبس سروال تحت ملابس الإحرام.. المفتي السابق يجيب

أحمد الفيشاوى يعبر عن حبه لعائلته بهذه الطريقة.. شاهد

قبل حظر الطيران المفاجئ.. 450 مصريا يصلون إلى مطار الكويت على ٣ رحلات خلال ساعة واحدة

8 غيابات مؤثرة للزمالك والمصري قبل مواجهتهما في الدوري الخميس.. تعرف عليهم

الكمبيوتر يغتال روح السينما.. طارق الشناوى لـ صدى البلد: صاحب المقام مصنوع بحرفية شديدة

تركي آل شيخ يتعرض لوعكة صحية مفاجئة.. ومحمد عواد يوجه له رسالة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأحمر الناري.. لقاء سويدان تستعرض جمالها على إنستجرام

3 أطعمة تزيد من خطر الإجهاض.. تعرفِ عليها

هاف ستومك.. شقيقة هنا الزاهد فى إطلالة جذابة ومثيرة للجدل.. شاهد