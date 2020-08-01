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توك شو

مي فاروق تشعل إستديو معكم منى الشاذلي بـ أغنية طاير يا هوا.. فيديو

السبت 01/أغسطس/2020 - 10:13 م
صدى البلد
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توك شو
حلت الفنانة المصرية مي فاروق ضيفة على الإعلامية مني الشاذلي مقدمة برنامج "معكم" المذاع عبر قناة "سى بي سي"،  للحديث عن ذكرياتها مع الغناء والعمل بالأوبرا، وكيف استطاعت إنقاص وزنها في وقت قياسي.

وظهرت المطربة مي فاروق في شكل جديد بعدما فقدت حوالي 30 كيلو جرام من وزنها،  وكشفت سر فقدانها للوزن.

وأشعلت الفنانة مي فاروق إستديو  معكم مني الشاذلي باغنية طاير ياهوا، للفنان فضل شاكر، وتفاعل جميع الحاضرين في الإستديو مع الأغنية.

وروت أصعب المواقف التي مرت بها بالأوبرا، قائلة:" بعد الحظر بسبب كورونا وجلوسى فترة كبيرة بالمنزل كنت قلقة وخايفة صوتي ميطلعش".

وتابعت:" كنت خايفة من رجوعي بعد الحظر على حفل بالأوبرا ولكن الحمدلله كانت تجربة جيدة".
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