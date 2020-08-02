بينها 88 مخالفة تجاوز سرعة.. المرور تضبط 3006 مخالفة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.





أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 3006 مخالفة مرورية متنوعة ، من بينها " 88 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و 121 مخالفات السير بدون تراخيص، و 6 دراجات نارية مخالفة، و 29 مخالفة موقف عشوائى، و 23 مخالفة شروط الترخيص".







