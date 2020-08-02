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حوادث

بينها 88 مخالفة تجاوز سرعة.. المرور تضبط 3006 مخالفة مرورية

الأحد 02/أغسطس/2020 - 02:01 ص
حملات مرورية
حملات مرورية
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 3006 مخالفة مرورية متنوعة ، من بينها "88 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و121 مخالفات السير بدون تراخيص، و6 دراجات نارية مخالفة، و29 مخالفة موقف عشوائى، و23 مخالفة شروط الترخيص".


تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .
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