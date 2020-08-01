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رياضة

نابولي يفوز على لاتسيو بثلاثية في الدوري الإيطالي

السبت 01/أغسطس/2020 - 11:10 م
صدى البلد
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عمر سلامة
إنتهت مواجهة نابولي مع ضيفه لاتسيو في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، بفوز نابولي بنتيجة "3-1".

ليرفع نابولي رصيده إلى 62 نقطة في المركز السابع، وتجمد رصيد لاتسيو عند 78 نقطة في المركز الرابع.

تقدم نابولي بهدف الإسباني فابيان رويز في الدقيقة التاسعة، وتعادل لاتسيو عن طريق شيرو إيموبيلي في الدقيقة الـ 23.

وتمكن أصحاب الأرض من التقدم مجددًا عن طريق ركلة جزاء سجلها بنجاح نجم فريق الجنوب لورينزو إنسيني في الدقيقة 54.

وفي الوقت بدل الضائع سجل البديل ماتيو بوليتانو الهدف الثالث لصالح فريق نابولي.
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