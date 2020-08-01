نابولي يفوز على لاتسيو بثلاثية في الدوري الإيطالي

إنتهت مواجهة نابولي مع ضيفه لاتسيو في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، بفوز نابولي بنتيجة "3-1".





ليرفع نابولي رصيده إلى 62 نقطة في المركز السابع، وتجمد رصيد لاتسيو عند 78 نقطة في المركز الرابع.





تقدم نابولي بهدف الإسباني فابيان رويز في الدقيقة التاسعة، وتعادل لاتسيو عن طريق شيرو إيموبيلي في الدقيقة الـ 23.





وتمكن أصحاب الأرض من التقدم مجددًا عن طريق ركلة جزاء سجلها بنجاح نجم فريق الجنوب لورينزو إنسيني في الدقيقة 54.



