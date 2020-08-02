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برلمان

مجلس الشيوخ .. مرشح حماة الوطن يكثف جولاته الانتخابية في كفر الشيخ.. صور

الأحد 02/أغسطس/2020 - 02:21 ص
الدعاية الانتخابية
الدعاية الانتخابية لمجلس الشيوخ
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محمود زيدان
يكثف اللواء الدكتور عبد العزيز قطاطو، أستاذ مساعد القانون الدستوري، ومرشح حزب حماة الوطن، في المقاعد الفردية لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة كفر الشيخ، جولاته الانتخابية؛ للتواصل مع المواطنين والتعريف ببرنامجه الانتخابي.

وعقد قطاطو، عدة لقاءات مع الأهالي، خاصة في مسقط رأسه مدينة بلطيم، والعديد من قرى البرلس؛ لكسب تأييد الأهالي، الذي يحظى بحب وتقدير بينهم؛ نظرًا لكونه المرشح الوحيد بين أبناء مركز بلطيم ومدينة البرلس يخوض غمار انتخابات الشيوخ.

وحظى مرشح حزب حماة الوطن بحفاوة كبيرة واستقبال حافل، اليوم، خلال جولاته الانتخابية بقرى تل الحدادين، وأبو شعلان، والربع بالبرلس، مناقشًا الأهالي في المشاكل التي يعانون منها، واعدًا ببذل قصارى جهده تجاه حل مشاكل هموم المنطقة.

كما عقد اللواء دكتور عبد العزيز قطاطو، أول مؤتمر نسائي بمدينة بلطيم، مؤكدًا اعتزازه وتقديره للمرأة ودورها الريادي المتميز في الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها البلاد.

جدير بالذكر أن محافظة كفر الشيخ يتنافس فيها 20 مرشحًا، على المقاعد الفردية، منهم 9 مرشحين منتمين لأحزاب سياسية، في مقدمتها حزب مستقبل وطن الذي ينافس على جميع المقاعد، و11 مرشحًا مستقلًا.
مجلس الشيوخ .. مرشح حماة الوطن يكثف جولاته الانتخابية في كفر الشيخ.. صور
مجلس الشيوخ .. مرشح حماة الوطن يكثف جولاته الانتخابية في كفر الشيخ.. صور
مجلس الشيوخ .. مرشح حماة الوطن يكثف جولاته الانتخابية في كفر الشيخ.. صور
مجلس الشيوخ .. مرشح حماة الوطن يكثف جولاته الانتخابية في كفر الشيخ.. صور
مجلس الشيوخ .. مرشح حماة الوطن يكثف جولاته الانتخابية في كفر الشيخ.. صور
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