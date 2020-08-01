القصة الكاملة.. ملياردير أمريكي: كائنات فضائية بنت الأهرامات.. وحواس يقصف جبهته بـ العلم

شهدت الـ 48 ساعة الماضية ، جدلا واسعا على مواقع السوشيال ميديا ، ردا على الملياردير الأمريكي ايلون ماسك، والذي سطر عبر صفحته الشخصية ، إن بناة الأهرامات كائنات فضائية ، و الملك رمسيس الثاني كائن فضائي.









على الجانب الآخر، رد العالم الأثري الدكتور زاهي حواس، واصفا أنها تخاريف ولا تمت للعلم ولا التاريخ بأي صلة ، ليصحح ما تناوله الملياردير الأمريكي فى تدوينته .









ويرصد "صدى البلد" القصة الكاملة في السطور القادمة ، التي أثيرت على مدار الـ 48 ساعة الماضية ..





نشر الملياردير الأمريكي ايلون ماسك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن رمسيس الثاني كائن فضائي ، لتنتقل إلى باقي منصات التواصل الاجتماعي الاخري ، وأن بناة الأهرامات كائنات فضائية .













صاحب تصريحات الملياردير الأمريكي ايلون ماسك ، الآلاف التغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لتتصدر التريند ، متسائلين عن مدي صحة المعلومة ، و اراء اخري ناقدة لتدوينته .













فيما فضل العالم المصري دكتور زاهى حواس الرد عليه بطريقته الخاصة ، عبر استخدام لغة العلم و المنطق و التاريخ والحقائق المثبتة علميا .













رد عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس ردا قاسيا على الملياردير إيلون ماسك بعد تصريحاته عن قيام فضائيين ببناء الاهرامات، قائلا : "يبدو آن أموال هذا الملياردير لم تجعله مشهورا، لذلك بدأ في الإعلان آن الأهرامات بانيها قوم جاءوا من الفضاء، وأن الملك رمسيس الثاني أيضا من الفضاء".









وأضاف: "كان المفروض ألا أرد لأنه لا يستحق ذلك، ولكن وجدت آن هذا الخبر نشر في كل مكان، ولكنه خبر ليس له اي دليل علمي ولذلك نعلن لهذا الملياردير آن الأدلة الأثرية والتاريخية واللغوية تثبت أن بناة الأهرام هم المصريون، وآن الملك رمسيس الثاني شرقاوي من الدلتا، وعائلته عاشت في "بر رعمسو" بقنطير الحالية وحكموا مصر في هذه الفترة ".









وتابع: "هناك أدلة لغوية مكتوبة داخل مقابر الموظفين والنبلاء تشير إلي خوفو وهرمه، وانه جزء من الأهرامات المصرية التي بنيت منذ الأسرة الثالثة حتي بداية الأسرة 18 ، وآن مقابر العمال بناة الأهرام تثبت للعالم أجمع ان الهرم كان المشروع القومي لمصر، وان بناة الأهرام قد عملوا في بناء الهرم 32 عاما".









ولفت إلى أنه قد كُشف مؤخرا عن بردية وادي الجرف التي يحدثنا فيها رئيس العمال "مرر" عن بناء الهرم وقطع الأحجار من طره، وأعلن آن اسم هرم خوفو هو "آخت خوفو" بمعنى آفق خوفو، ومنطقة الهرم كانت تعرف باسم "عنخ خوفو" بمعني خوفو يعيش.









وأضاف: "ارجو من هذا الملياردير أن يثقف نفسه ويقرأ ما كُتب عن الفراعنة وعن الأهرام حتى يعرف آن الأهرامات ليس لها صلة بالفضاء وان بناة الأهرام هم المصريون وان الملك رمسيس الثاني هو مصري شرقاوي ".













أكد أشرف محي، مدير عام منطقة آثار الهرم، أن الأهرامات بنيت بيد المصريين، مشيرا إلى وجود إثبات علمي قاطع فى ذلك الأمر، وهو اكتشاف مقابر عمال وبنات الأهرامات عام ١٩٩٠ برئاسة الدكتور زاهي حواس.









وأوضح محي، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن بناء الفضائيين للأهرامات موجود فقط فى أفلام الخيال العلمي الأمريكي، مؤكدا أن الحفائر المكتشفة فى مستويات الأهرامات بها ما يؤكد بناء الأهرامات بيد مصريين.









وقال إن المستوى العلوي يحتوي على حفائر الفنانين والنحاتين، فيما يحتوي السفلي العمال من بناة الأهرامات.









وأضاف مدير منطقة الاهرامات أنه تم اكتشاف مقبرة طبيب العمال وبعض المصابين بكسور، مشيرا إلى أن جميع الحفائر والاكتشافات الأثرية الحديثة تؤكد أن المصريين هم بناة الأهرامات.









ولفت إلى أنها ليست المرة الأولى التى تشاع فيها أقاويل بأن الأهرامات بناها كائنات فضائية، إلا أن اكتشاف مقابر العمال أسكت تلك الشائعات.









وأوضح أن البعثة الأمريكية برئاسة مارك ليز اكتشفت مدينة كاملة لبناة الأهرامات المصريين من حظيرة لتربية المواشي وأفران الخبز ومصانع تمليح الأسماك، والتى كان يتغذى عليها بناة الأهرامات.







