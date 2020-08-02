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مؤلف يا بلدنا يا حلوة: عمرو دياب سر نجاح الأغنية

الأحد 02/أغسطس/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
كشف الملحن عزيز الشافعي، تفاصيل نجاح أغنية "يا بلدنا يا حلوة" ، قائلا إن عمرو دياب يساهم في نجاح أي عمل فهو قصة نجاح خاصة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" المذاع على التليفزيون المصري، أن الاغنية حققت نجاحًا كبيرًا بعد ساعات من طرحها، قد يكون لأنها أغنية وطنية، لافتا إلى أن عمرو دياب اعتاد أن يحدث ضجة فنية كل فترة.

ولفت إلى أنه يعشق الأغاني الوطنية، وأنه يسمع دائمًا أغاني الراحل عبد الحليم حافظ الوطنية، وغيره.

وفي السياق ذاته، قال الشاعر تامر حسين مؤلف أغنية "يا بلدنا يا حلوة" إنه تتلمذ على أيدي كبار الشعراء، مشيرا إلى أن كل شاعر يتناول الأغنية الوطنية بطريقته الخاصة ومصر تحتاج كل يوم ألف أغنية وطنية.
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