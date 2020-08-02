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ديني

وزير الأوقاف: لن نسمح باستغلال المساجد في الدعاية الانتخابية

الأحد 02/أغسطس/2020 - 02:05 ص
وزير الأوقاف: لن
وزير الأوقاف: لن نسمح باستغلال المساجد في الدعاية الانتخابية
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عبد الرحمن محمد
صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأن المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الوطنية ومنها انتخابات مجلس الشيوخ التي ستجرى خلال الأسبوع المقبل من أدوات قوة الدولة، لأن قوة الدولة تكمن في اكتمال وقوة مؤسساتها الوطنية.

وأضاف، أن اختيار الأقدر على خدمة الوطن سواء على مستوى القوائم أم على مستوى المقاعد الفردية أمانة، وعلى كل شخص أن يختار بتجرد ما يمليه عليه ضميره ويغلب على ظنه أنه الأقدر على خدمة الوطن، وأن المشاركة الإيجابية واجب وطني.

وأكد وزير الأوقاف أن وزارة الأوقاف في الوقت الذي تحث فيه على المشاركة الإيجابية وتعدّها واجبًا وطنيًّا فإنها لن تسمح باستغلال المساجد في الدعاية الانتخابية لأي شخص أو حزب.

وشدد على أن وزارة الأوقاف ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه أي مرشح أو حزب يحاول مجرد محاولة استغلال المساجد في أي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية، وستتعامل بكل حسم تجاه أي من المنتسبين إليها ممن يسمح بذلك أو يشارك فيه أو يغض الطرف عنه في نطاق مسئوليته المهنية والوظيفية.
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