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رياضة

محمد جمال الجارحي: حسن حمدي الرمز والقدوة والأسطورة

الأحد 02/أغسطس/2020 - 03:04 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حرص محمد جمال الجارحي عضو مجلس إدارة الأهلي علي الإحتفاء بعيد ميلاد حسن حمدي الرئيس السابق للقلعة الحمراء.

ويحتفل اليوم حسن حمدي بعيد ميلاده الــ71 وسط تهاني عديدة من رموز ومسئولي القلعة الحمراء.

وقال محمد جمال الجارحي عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك:" حسن حمدي.. الرمز والقدوة والأسطورة".

واضاف: "على مر تاريخ النادي الأهلي نستمد القيمة والهوية من رموزنا، والأسطورة حسن حمدي بمثابة الأب الروحي لي ولأجيال تعلمت منه وكان ملهمها الأول لخدمة النادي الأهلي والحفاظ على كيانه وله في قلوبنا رصيد لا يمحوه الزمن".

وتابع: "الكلمات لا تكفي.. لكن عندما أكتب عن حسن حمدي، فاسمه وحده يختصر الكثير من معاني الانتماء والإخلاص والرقي والحسم والقوة.. وتمر أمام عيني سنوات وسنوات من المواقف والإنجازات التاريخية.. دمت لنا رمزا وفخرا ومتعك الله بالصحة والعافية".

محمد جمال الجارحي: حسن حمدي الرمز والقدوة والأسطورة
محمد جمال الجارحي: حسن حمدي الرمز والقدوة والأسطورة
محمد جمال الجارحي: حسن حمدي الرمز والقدوة والأسطورة
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