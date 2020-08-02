قبل استئناف الدوري بأيام.. الأهلي على بعد خطوات من التتويج باللقب 42 وتحقيق رقم قياسي

بدأ العد التنازلي لانطلاق أول صافرة رسمية في بطولة الدوري الممتاز، بعد قرار العودة الذي يبدأ يوم 6 من الشهر الجاري.





ومن المقرر أن ينطلق الدوري بمباراة للنادي الأهلي امام منافسه انبي، يوم 6 أغسطس على ملعب استاد القاهرة الدولي.





وتعتبر هذه النسخة رقم 61 من بطولة الدوري الممتاز، ولم يغيب النادي الأهلي عن أي نسخة منها، بل وانه صاحب أكبر غدداََ من التتويج باللقب.





وتوج النادي الأهلي ببطولة الدوري 41 مرة من بين 60 نسخة، ويليه الزمالك في المركز الثاني الذي نجح في الحصول على اللقب 13 مرة فقط.





ويبدو أن الآهلي وجماهيره على موعد من التتويج باللقب رقم 42، ليصبح محطماََ لجميع الأرقام القياسية.





ويستأنف الأهلي مبارياته وهو في المركز الأول برصيد 49 نقطة، ومتبقي له 18 مباراة بفارق 16 نقطة عن المركز الثاني الذي يحتله المقاولون.





وكل السيناريوهات تدعم الأهلي للتتويج بهذا اللقب، بسبب الفارق الكبير بينه وبين الأندية المنافسة.



