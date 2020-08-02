أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 2 -8- 2020

وسجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم 20 الى 22جنيها للكيلو، ويتراوح لحم أمهات الدواجن البيضاء ما بين 17 و18 جنيها.





سعر الكتكوت اليوم

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 6.75 و9.25 جنيه، وسجل الكتكوت "ساسو" نحو 4 جنيهات، والكتكوت البلدي نحو 2.5 جنيه









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