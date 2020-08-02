درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 2-8-2020 بمحافظات مصر.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "دي إم سي"، تقريرا عن حالة الطقس اليوم، الأحد 2- 8 - 2020 بمحافظات مصر، حيث تشهد البلاد ارتفاعا فى درجات الحرارة.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة:
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 25 والعظمى 35
درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 25 والعظمى 35
درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 24 والعظمى 34
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 24 والعظمى 33
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 31
درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 25 والعظمى 32
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 22 والعظمى 31
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 22 والعظمى 32
درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 23 والعظمى 39
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 33
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 26 والعظمى 31
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 35
درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 38
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 25 والعظمى 37
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 22 والعظمى 34