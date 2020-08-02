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الاتصالات: نستهدف مساعدة الشباب للحصول على فرص عمل في السوق الإقليمي.. فيديو

الأحد 02/أغسطس/2020 - 09:34 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن الهدف من مبادرة تمكين 20 ألف شاب من العمل المهنى الحر في مجالات التسويق الإلكتروني هو الحصول على مهن ووظائف داخل مصر أو خارجها بعد التدريب على المهارات.

وأضاف وزير الاتصالات، في مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن العمل يجرى من خلال الإنترنت والحدود الجغرافية ليست عائقا حيث أنه من الممكن أن يكون شاب مصرى فى منزله ويعمل فى وظيفة في الولايات المتحدة مثلًا ولكن بشرط التمتع بالمهارات التقنية.

وتابع أن المبادرة تهدف تمكين الشباب وتساعدهم على الحصول على فرص عمل في السوق الإقليمى، منوهًا بأن وزارة الاتصالات تعمل على تحول الجامعات المصرية إلى جامعات رقمية من خلال متابعة المحاضرات على منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح أنه يمكن تبادل المواد العلمية بين الجامعات وبعضها، كما أنه من الممكن إعادة المحاضرات أكثر من مرة بالنسبة للطلاب، مؤكدًا أنه جارى التعاقد مع الشركات المنفذة لرقمنة العملية التعليمية الجامعية.
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