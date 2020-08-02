رد مماثل.. نواب يعلقون على تعليق الرحلات الجوية مع الكويت.. برلماني: قرار غريب رغم تراجع إصابات كورونا في مصر.. وعضو لجنة السياحة: البعض يحاول الوقيعة بين البلدين الشقيقين

سياحة البرلمان: قرار تجميد الرحلات مع الكويت أمر طب -

برلماني: أتعجب من قرار الكويت بتجميد الرحلات مع مصر رغم تراجع نسب الإصابة -

نائب: فيروس كورونا سبب تجميد الرحلات بين مصر والكويت -









أكد عدد من نواب البرلمان أن قرار الكويت بتعليق رحلاتها مع 31 دولة من بينها مصر، بداعي السلامة الصحية لانتشار فيروس كورونا، قد يدعو للاستغراب، خاصة وأن حالات الإصابة بالفيروس تراجعت بشكل كبير للغاية، كما أن هناك دول أخرى أعلى في معدل الإصابة بالفيروس من مصر بكثير للغاية، وأكدوا ان قرار مصر بتعليق رحلاتها المجدول المتجهة إلى الكويت أمر طبيعي ورد فعل مماثل.





على جانب آخر، ذكر بعض النواب أن تعليق الكويت للرحلات مع مصر من حقها، كما أنه ليس فيه تعنت ضد مصر، وأعلنت مصر للطيران، عن إلغاء جميع رحلاتها المجدولة المتجهة إلى الكويت اعتبارا من اليوم ولحين إشعار آخر، وذلك في ضوء القرار الذي أعلنته هيئة الطيران المدني الكويتية بوقف الرحلات التجارية من ٣١ دولة ومن بينها مصر في ضوء التداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا بناءً على تعليمات السلطات الصحية بدولة الكويت





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في البداية، قال النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران المدني، بمجلس النواب، إن نسبة الإصابة في مصر متراجعة للغاية، لذلك فهو يتعجب من قرار الكويت بوضع مصر ضمن 31 دولة أوقفت الكويت رحلاتها معها.





وأضاف النائب أحمد إدريس، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هناك بعض الدول،بها نسب قياسية في معدل الإصابة بفيروس كورونا، إلا أن الكويت لم تضعها ضمن قائمة توقف الرحلات.





وأشار عضو لجنة السياحة والطيران المدني، بالبرلمان، أن قرار مصر للطيران بتجميد رحلاتها المجدولة المتجهة إلى الكويت، مماثل ورد طبيعي على القرار الصادر من دولة الكويت.





كما أكد أن القرار المصري بوقف الرحلات إلى الكويت طبيعي وذلك بعد قيام هيئة الطيران المدني الكويتية بوقف الرحلات التجارية ومن بينها مصر.





وقال النائب حسين خاطر، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن القرار جاء بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث قامت دولة الكويت بتعليق الرحلات بينها وبين 31 دولة، وهذا يؤكد عدم وجود تعنت مطلقًا في القرار تجاه الدولة المصرية، لأنها ليست وحدها.





وأكد النائب أن تعليق الطيران بين مصر والكويت قد يستغرق قرابة شهر، قبل أن يتم استئنافه مجددًا.

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وأضاف، عضو لجنة السياحة والطيران، بالبرلمان، أن البعض يحاول الوقيعة بين مصر والكويت، من خلال ممارسات مغرضة، تهدف إلى هز العلاقات التاريخية بين الدولتين، مؤكدًا أن تلك المحاولات بائسة ولن تنجح مطلقًا.





وأشار عضو مجلس النواب، أن قرار الحكومة المصرية تعليق الرحلات بين دولتي مصر والكويت، والذي يعود لأسباب الوباء المنتشر فقط، قد يتخذه البعض للتفسير في اتجاه آخر، يخدم بعض الجماعات والدول المعادية لمصر، لكن يجب ألا ينساق أحد وراء تلك المحاولات.





في السياق ذاته، قال محمد عبده، عضو لجنة السياحة والطيران المدني، بمجلس النواب، أن تعليق الرحلات بين مصر والكويت ليس فيه تعنتًا على الإطلاق، بل إنه يعود الى انتشار فيروس كورونا.





وأضاف النائب محمد عبده، لـ "صدى البلد"، أنه من حق أي دولة أن تحمي أبناءها بالشكل الذي تراه صحيحا، لاسيما وأن العالم كله يعيش حالة من الفزع بسبب الوباء العالمي.





وتابع عضو لجنة السياحة والطيران المدني، أن توقف الرحلات لا يقتصر فقط على مصر وإنما مصر تعتبر دولة من بين 31 دولة تم تعطيل الرحلات إليها، وهذا يؤكد عدم وجود تعنت.





وأكد عضو مجلس النواب، أنه لا مجال لاستغلال بعض المغرضين لهز العلاقات بين البلدين، حيث إنها علاقات تاريخية لا يمكن بأي حال المساس بها.