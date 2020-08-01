مصر للطيران تسير اليوم رحلات منتظمة إلى 34 وجهة دولية

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، جدول تسيير رحلاتها الدولية المنتظمة اليوم، السبت، والذي يشمل 34 رحلة جوية، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.





وأوضحت مصر للطيران، في بيان لها اليوم، أن الرحلات ستكون إلى وجهات "أمستردام، أثينا، بروكسل، باريس، روما، فرانكفورت، جنيف، لندن، مدريد، ميونخ، ميلانو، برلين، فيينا، إسطنبول، أديس أبابا، دار السلام، الشارقة، بيروت، دبي، وأبو ظبى، نيويورك"، بواقع رحلة واحدة إلى كل وجهة دولية بخلاف مدينتي دبي وأبوظبي، حيث تسير مصر للطيران رحلتين اليوم إلى هناك.





وتسير أيضا مصر للطيران، رحلات داخلية لكل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر ورحلات الشحن الجوى ورحلات استثنائية تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 3500 راكب.





واستأنفت وزارة الطيران المدني، الحركة الجوية المنتظمة إلى جميع المطارات المصرية، أول يوليو الجاري، بعد قرابة نحو ثلاثة أشهر من تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وصلت نسبة تشغيل الرحلات الجوية من المطارات المصرية إلى 30% ومتوقع زيادتها تدريجيا لتصل إلى 50% مع نهاية العام الجاري.



