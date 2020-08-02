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عالم مصريات: الفراعنة سجلوا ظهور أجسام فضية لامعة في السماء.. فيديو

الأحد 02/أغسطس/2020 - 09:59 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور وسيم السيسى عالم المصريات، إن البردية الخاصة بتحتمس الثالث الموجودة في الفاتيكان أكد فيها أن الكهنة أخبرته بظهور أجسام فضية لامعة في السماء وأمر بتسجيلها للأجيال القادمة، لافتًا إلى أن الحضارة المصرية القديمة ليس عليها جدال.

وأضاف وسيم السيسي، في مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن الدراسات الحديثة كلها أثبتت أن القدماء المصريون منذ آلاف السنوات هم من بنوا الاهرامات الثلاثه، مشيرًا إلى أن الدراسات أكدت جينات المصريين القدماء موجودة الآن في الآسيويين.

وأكد أن الحضارة تبدأ من التدوين حيث أن الحضارة المصرية بدأت منذ 7 آلاف سنة، فهى موجودة منذ آلاف السنوات وكان بها علم مازلنا حتى يومنا هذا لم نصل إليها.

وأوضح أن القدماء اخترعوا مصابيح عملاقة في معبد دندرة، مضيفا أن هناك أسرار كثيرة للحضارة المصرية القديمة ولكن الغرب مازال يحاربها حتى الآن.
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