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رياضة

ضربة موجعة لـ نابولي قبل مواجهة برشلونة.. إصابة لورينز إنسيني

الأحد 02/أغسطس/2020 - 10:01 ص
لورينزو إنسيني
لورينزو إنسيني
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محمد السعيد
تلقى فريق نابولي الإيطالي ضربة موجعة قبل مولجهة برشلونة المقرر لها 8 أغسطس المقبل، ضمن منافسات إياب دور الـ 16، من مسابقة، دوري أبطال أوروبا.

وتعرض لورينزو إنسيني نحم فريق نابولي لإصابة عضلية، خلال مواجهة فريقه أمام لاتسيو، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة من مسابقة الدوري الإيطالي، وغادر على إثرها ملعب اللقاء.

وباتت مشاركة لورينزو إنسيني من مواجهة برشلونة محل شك، حيث من المقرر أن يخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة، لتحديد موقفه النهائي من اللقاء.

وشارك لورينزو إنسيني مع نابولي في 37 لقاء في الدوري الإيطالي هذا الموسم، سجل خلالهما 8 أهداف وصنع  6 آخرين.

يذكر أن مباراة الذهاب بين نابولي وبرشلونة انتهت بالتعادل الإيجابي  1 - 1، على ملعب سان باولو.
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