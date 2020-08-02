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محافظات

قبل انتهاء المهلة.. محافظ القاهرة يطالب المواطنين بسرعة التقدم للتصالح في مخالفات البناء

الأحد 02/أغسطس/2020 - 10:07 ص
محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
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عبد العزيز جمال
أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على ضرورة قيام مقدمى طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الـ ٢٥% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير فى باقى الاجراءات وإلا أعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيًا، مشيرًا إلى أنه سيتم إزالة المخالفات التى لم يقم أصحابها بتقديم طلبات التصالح ودفع المبالغ المقررة كجدية تصالح على الفور.

وأكد محافظ القاهرة أن هذا المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون.

وطالب محافظ القاهرة المواطنين بسرعة التقدم للتصالح قبل إنتهاء المهلة التى حددها القانون والتى تنتهي في 30 سبتمبر 2020 حتى لا يتعرضوا لقطع المرافق وإزالة البناء المخالف.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدًا كبيرًا لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقًا للقانون.

وشدد محافظ القاهرة على مسئولى الأحياء باستلام كل طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع اعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كل الإجراءات الصادرة لحين البت فى طلب التصالح وفقًا للقانون.
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