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أخبار البلد

القوى العاملة: صرف 5 ملايين جنيه مستحقات مصريين بالكويت

الأحد 02/أغسطس/2020 - 10:20 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية  بالكويت نجح في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها، بلغت 105 آلاف جني ، أي ما يوازي 5 ملايين و254 ألف جنيه مصري تقريبا.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة: إن وزير القوى العاملة كان قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وأشار إلى أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه  في كل المجالات مع الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت، أكد أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر ذلك خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي (يناير - يونيو)، عن اعتماد 2779 شهادة إدارية مقدمة تجديد الإجازات، فضلا عن اعتماد 1095 شهادة خبرة.

وأوضح رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت أنه تم خلال الفترة تلقي المكتب 110 شكاوى تم تسوية 77 شكوى بالطرق الودية، وإحالة 26 شكوى للقضاء، ومازال هناك 7 شكاوى تحت البحث والدراسة، فضلا عن القيام 360 زيارة ولقاءً واستشارة، حيث تم عمل 4 زيارات للجهات الحكومية  لحل مشاكل العمالة بهذه الجهات، فضلا عن 52 زيارات لمنشآت أصحاب الأعما، وعقد 32 لقاءً واجتماعا مع التجمعات العمالية، والرد على  272 استفسارًا العمالة المصرية بالكويت من خلال المكتب.
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