بعد تناول اللحمة.. اخسر وزنك واحم نفسك من الأمراض بهذا التمرين

الجري أو الركض من الطرق الفعالة لحرق السعرات الحرارية، لا سيما بعد عيد الأضحى المبارك، حيث تناول الأكلات الدسمة والدهنية.





الجري أو الركض في الهواء الطلق والجري في مكانه فوائد صحية مختلفة لأنك تستخدم عضلات وحركات مختلفة لهم.





اتضح أن الركض في مكانه يمكن أن يكون وسيلة فعالة لحرق السعرات الحرارية، إذا لم يكن لديك جهاز مشي أو لا يمكنك الخروج بسبب سوء الأحوال الجوية ، فإن الركض على الفور يمكن أن يكون بديلًا ممتازًا.





واشار موقع "timesofindia" أن الجري تمرين قلبي فعال يزيد من قدرة الرئة و القلب ويحمي من الإصابة بالأمراض مثل السكر والضغط.





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الخطوة 1: قف بشكل مستقيم مع عرض قدميك بعيدًا عن بعضهما البعض، حافظ على عمودك الفقري محايدًا وانظر نحو الأفق.





الخطوة 2: ارفع ركبتك اليسرى لأعلى (إلى مستوى الورك) ، ثم اهبط ببطء على كرات قدميك.





الخطوة 3: بمجرد أن تلمس قدميك الأرض ، ارفع الرجل الأخرى. كرر نفس الشيء لمدة 5-10 دقائق.









إليك بعض إجراءات السلامة التي يجب عليك اتباعها لتجنب أي نوع من الإصابة:





1- لا تنس القيام بتمارين الإحماء قبل التمرين لزيادة معدل ضربات قلبك. التهدئة في النهاية لإعادة معدل ضربات القلب إلى طبيعته.





2- قم بتمديد عضلات الفخذ الخلفية ، وعضلات الساق ، والورك ، والفخذ بشكل صحيح قبل ممارسة الرياضة.





3- ابدأ ببطء ثم قم بزيادة شدتك تدريجيًا.





4- استخدم ذراعيك أثناء الركض لحرق المزيد من السعرات الحرارية.



