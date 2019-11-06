دراسة علمية: الجري لمدة 50 دقيقة يحمي من الوفاة المبكرة

كشفت دراسة علمية حديثة أن تمرين الركض لمدة 50 دقيقة مرة واحدة في الأسبوع قد يمنعك من الموت المبكر، وذلك بحسب موقع صحيفة daily mail البريطانية.





وبحسب الدراسة، وجد الباحثون بجامعة فيكتوريا في ملبورن أن أي قدر من الجري يقلل بشكل كبير من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 27 %.





وأوضحت الدراسة أن الجري ارتبط بانخفاض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والسرطان بنسبة 30 و 23 % على التوالي.





وأكد الباحثون القائمون على الدراسة، أن الجري ميسور التكلفة وليس مستهلكًا للوقت وله فوائد صحية كبيرة سواء للشباب أو كبار السن.



