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فن

بنسبة دخول 25%.. محمد الحلو يحيي حفلا في الأوبرا 21 أغسطس

الأحد 02/أغسطس/2020 - 10:23 ص
ايه عاطف
ايه عاطف
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أحمد إبراهيم
اتفق المطرب محمد الحلو على تقديم حفلا غنائيا بدار الأوبرا يوم الجمعة الموافق 21 أغسطس الحالى وذلك ضمن الحفلات التي تقيمها الأوبرا وسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتطبيق نسبة الدخول بـ 25% المقرر لها من رئيس مجلس الوزراء. 

ومن المتوقع أن يشدو الحلو بمجموعة من الأغانى التى تنال إعجاب جمهوره ولعل من أبرزها "الوسية" كلمات سيد حجاب وألحان ياسر عبد الرحمن، و"عظيمة يا مصر" كلمات أحمد علام وألحان وديع الصافى، و"يا حبيبى كان زمان" كلمات أحمد فؤاد نجم وألحان وليد فايد.

كما سيقدم أغنية "زيزينيا" كلمات أحمد فؤاد نجم وألحان عمار الشريعى، و"أهيم شوقا" كلمات أحمد فؤاد نجم وألحان صلاح الشرنوبى، و"بتلومونى ليه" للعندليب من كلمات مرسى جميل عزيز وألحان كمال الطويل. 

ويقدم أيضا لجمهور الأوبرا الذى تعود على أغانية "وحياتك يا حبيبى" لسيد مكاوى كلمات حسين السيد وألحان سيد مكاوى، و"يا حبايب مصر" للراحلة شادية كلمات مصطفى الضمرانى وألحان حلمى بكر، و"لعبة الأيام" للراحلة وردة.
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