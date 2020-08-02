بعد حصد كأس الاتحاد.. آرسنال يضرب عصفورين بحجر





وعانى آرسنال طويلا هذا الموسم، حيث ودع الفريق مسابقة الدوري الأوروبي مبكرا، وابتعد عن المنافسة على لقب البريميرليج بعد انطلاق المسابقة بجولات معدودة، كما فقد فرصة التأهل إلى مسابقة أوروبا من خلال البريميرليج.





وتحسن آرسنال قليلا تحت قيادة آرتيتا الذي قاد الفريق في ديسمبر الماضي خلفا لأوناي إيمرى، حيث تمكن الجانرز من قهر كبار الدوري الإنجليزي مؤخرا، حيث فاز على ليفربول وتشيلسي في كأس الاتحاد، وهزم ليفربول في البريميرليج.





التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي منح آرسنال بطاقة التأهل رسميا إلى مسابقة الدوري الأوروبي، ليضرب الجانرز " عصفورين بحجر" بعد الفوز على تشيلسي، حيث أنقذ موسمه الكارثي بالتتويج ببطولة كما حجز بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي.





فوز آرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي لا يعني عودة الفريق للمنافسة على البطولات، فالجانرز بحاجة إلى تدعيمات قوية هذا الصيف من أجل منافسة مانشستر سيتي وليفربول ومانشستر يونايتد وتوتنهام، خاصة في خط الدفاع الذي تسبب في خسارة الفريق في مباريات عديدة هذا الموسم.

بعد موسم طويل من الاخفاقات محليا وأوروبيا، نجح آرسنال في إنقاذ موسمه الكارثي ومصالحة جماهيره الغاضبة بالتتويج ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على تشيلسي، أمس السبت.