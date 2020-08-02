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حوادث

بينهم 3 أطفال .. إصابة 8 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ببني سويف

الأحد 02/أغسطس/2020 - 11:24 ص
سيارة اسعاف
سيارة اسعاف
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محمد عبدالحليم
أصيب 8 أشخاص من أسرة واحدة بينهم 3 أطفال، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بعد بوابة الكريمات بخمسة كيلو جنوبا  في اتجاه محافظة بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.

وانتقلت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق اسعاف بني سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم  محمود عبد الغنى مخيمر، 32 سنة، مصابا باشتباه كسر بالذراع الأيسر، ماجدة عبد الغنى مخيمر، 27 سنة، ربة منزل، مصابا باشتباه كسر بالذراع الأيسر واشتباه ما بعد الارتجاج، شعبان محمد حسن33 سنة، مصابا باشتباه كسر بالذراع الأيسر وجميعهم مقيمون بمركز ملوي بمحافظة المنيا.
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كما نقلت سيارات الإسعاف  كل من فاطمة رجب محمد، 26 سنة مصابة بجرح قطعي بالذراع الأيسر وجرح قطعي بالقدم اليسري مع اشتباه كسر بالقدم الأيسر، ساجدة محمود عبد الغنى سنة ونصف، مصابة بجرح قطعي بالرأس مع اشتباه ما بعد الارتجاج، محمد شعبان محمد، 10 سنوات، طالب، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، شمس محمود عبد الغنى 6 سنوات، مصابا بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، سما محمود عبد الغنى، 7 سنوات، مصابا بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وجميعهم مقيمون بمحافظة القاهرة.

تم إيداع المصابين بقسم الاستقبال بمستشفى بني سويف التخصصي  لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات والإسعافات الأولية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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