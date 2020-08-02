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حوادث

أثناء اللعب بالشارع.. إصابة 8 أطفال في قنا عقرهم كلب مسعور

الأحد 02/أغسطس/2020 - 11:41 ص
ذئب
ذئب
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يوسف رجب

هاجم كلب مسعور، عدد من الأطفال، أثناء تواجدهم في الشارع وعقر  ٨ أطفال منهم بمركز قوص في محافظة قنا.


وتلقى اللواء محمد أبوالمجد ، مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة قوص، يفيد بمهاجمة كلب مسعور لعدد من الأطفال وعثر ٨ منهم، أثناء اللعب في الشارع. 


وتبين إصابة كل من: زكريا إبراهيم فؤاد 6 أعوام، محمد يوسف 7 أعوام، مكة الطيب سعيد، 5 أعوام، محمد أشرف 7 أعوام، محمد أحمد 5 أعوام، و أحمد حمدي 9 أعوام، مودة حمدي منتصر 5 أعوام، وحمزة سيد محمد 4 أعوام.


وتم نقل الأطفال المصابين إلى المستشفى المركزى للحصول على مصل الكلب، واتخاذ اللازم طبيا. 


وتحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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