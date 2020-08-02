أثناء اللعب بالشارع.. إصابة 8 أطفال في قنا عقرهم كلب مسعور

هاجم كلب مسعور، عدد من الأطفال، أثناء تواجدهم في الشارع وعقر ٨ أطفال منهم بمركز قوص في محافظة قنا.
وتلقى اللواء محمد أبوالمجد ، مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة قوص، يفيد بمهاجمة كلب مسعور لعدد من الأطفال وعثر ٨ منهم، أثناء اللعب في الشارع.
وتبين إصابة كل من: زكريا إبراهيم فؤاد 6 أعوام، محمد يوسف 7 أعوام، مكة الطيب سعيد، 5 أعوام، محمد أشرف 7 أعوام، محمد أحمد 5 أعوام، و أحمد حمدي 9 أعوام، مودة حمدي منتصر 5 أعوام، وحمزة سيد محمد 4 أعوام.
وتم نقل الأطفال المصابين إلى المستشفى المركزى للحصول على مصل الكلب، واتخاذ اللازم طبيا.
وتحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
اقرأ أيضًا: