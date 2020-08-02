أسكنه الله الجنة.. رئيس البرلمان يعزي النائب محمد المسعود في وفاة نجله

قدم الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، واجب العزاء للنائب محمد المسعود، عضو البرلمان عن دائرة بولاق أبو العلا، في وفاة نجله محمد محمد المسعود.





ودعا الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.





كتبت صفحة النائب على فيس بوك: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا خبر وفاة محمد نجل النائب محمد المسعود، وندعو من الله أن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان، إنه سميع مجيب وبالاستجابة جدير، وإنا لله وإنا إليه راجعون".





ونعى عدد من النواب نجل النائب محمد المسعود، داعيا المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته.





ويعتبر محمد المسعود من النواب البارزين في البرلمان، فهو عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، كما أنه عضوا بلجنة السياحة والطيران المدني.



