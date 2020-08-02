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أخبار العالم

حرائق الغابات بكاليفورنيا تجبر الآلاف على ترك منازلهم

الأحد 02/أغسطس/2020 - 11:44 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت سلطات مقاطعة ريفيرسايد بجنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية إن نحو 8 آلاف من سكان المقاطعة اضطروا لإخلاء منازلهم جراء اندلاع حرائق في الغابات ببلدة شيري فالي التي تقع على بعد نحو 75 ميلا شرق لوس أنجلوس.

وذكرت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم أن الحريق - الذي امتد إلى نحو 12 ألف فدان - تسبب في تدمير 3 مبان حتى الآن ، وأبلغت السلطات 7800 شخص بضرورة إخلاء نحو 2600 مسكن.

ولم تسجل السلطات في مقاطعة ريفيرسايد أية حالات إصابة جراء الحريق حتى الآن.

ويواصل 375 من رجال الإطفاء محاولة السيطرة على الحريق بمساعدة العشرات من سيارات الإطفاء و5 ناقلات جوية و4 مروحيات.

وقد أظهرت صور وزعتها إدارة الإطفاء في مقاطعة ريفيرسايد على (تويتر) أمس أعمدة كثيفة من الدخان تملأ الأجواء فوق تلك المنطقة الجبلية.
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