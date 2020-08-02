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مرأة

بعد إعلان حملها.. 10 إطلالات أنيقة لـ ابنة ونيس

الأحد 02/أغسطس/2020 - 12:00 م
ريم احمد
ريم احمد
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رشا عوني
أعلن النجم محمد صبحي خبر حمل الفنانة الشابة ريم أحمد والتي قدمت دور هدى معه في مسلسل يوميات ونيس، حيث ارتبط الجمهور بشخصية هدى التي قدمتها ريم، واشتهرت على مواقع التواصل الاجتماعي بـ ابنة ونيس. 

وأعلنت ريم أحمد الحامل في شهرها السادس، عن جنس المولود، وأنها تنتظر فتاة، لكنها لم تختار اسمها حتى الآن هي وزوجها طه خليفة. 

وعلق النجم محمد صبحي عن خبر حمل ريم الشهيرة بـ هدى ونيس، على حسابه على فيسبوك، وكتب: "لسه أنا عايش أيام ريم لما كان عندها خمس سنين.. شُفت صورة ريم بمنظرها ده اتجننت.. وصرخت وقُلت لأ لأ لأ .. ريم حامل؟ لأ مش أنا يا ماما.. أنتي مش حامل أبدًا.. ده انتفاخ.. وعايزك ترجعي هدى الزئردة".

واستكمل: "ولازم أعرف مين السبب في الانتفاخ ده.. طه؟؟ بعدين فوقت واستوعبت.. فرحت.. مبروك ابنتي الغالية ريم ومبروك لجوزك طه وتقومي بالسلامة".
بعد إعلان حملها.. 10 إطلالات أنيقة لـ ابنة ونيس
بعد إعلان حملها.. 10 إطلالات أنيقة لـ ابنة ونيس
بعد إعلان حملها.. 10 إطلالات أنيقة لـ ابنة ونيس
بعد إعلان حملها.. 10 إطلالات أنيقة لـ ابنة ونيس
بعد إعلان حملها.. 10 إطلالات أنيقة لـ ابنة ونيس
بعد إعلان حملها.. 10 إطلالات أنيقة لـ ابنة ونيس
بعد إعلان حملها.. 10 إطلالات أنيقة لـ ابنة ونيس
بعد إعلان حملها.. 10 إطلالات أنيقة لـ ابنة ونيس
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