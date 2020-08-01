مين السبب في الانتفاخ ده.. محمد صبحي يعلق على حمل ريم أحمد

لسه أنا عايش أيام ريم لما كان عندها خمس سنين.. شُفت صورة ريم بمنظرها ده اتجننت.. وصرخت وقُلت لأ لأ لأ .. ريم حامل؟ لأ مش أنا يا ماما.. أنتي مش حامل أبدًا.. ده انتفاخ.. وعايزك ترجعي هدى الزئردة».









وتابع، صبحي: «ولازم أعرف مين السبب في الانتفاخ ده.. طه؟؟ بعدين فوقت واستوعبت.. فرحت.. مبروك ابنتي الغالية ريم ومبروك لجوزك طه وتقومي بالسلامة".











