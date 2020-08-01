مين السبب في الانتفاخ ده.. محمد صبحي يعلق على حمل ريم أحمد

حرص الفنان محمد صبحي على التعليق، على حمل الفنانة الشابة ريم أحمد، والتي سبق وشاركت معه في مسلسله الشهير «يوميات ونيس» بدور الطفلة هدى.
وعلق محمد صبحي، على خبر حمل ريم أحمد، بطريقة كوميدية، فكتب: «لسه أنا عايش أيام ريم لما كان عندها خمس سنين.. شُفت صورة ريم بمنظرها ده اتجننت.. وصرخت وقُلت لأ لأ لأ .. ريم حامل؟ لأ مش أنا يا ماما.. أنتي مش حامل أبدًا.. ده انتفاخ.. وعايزك ترجعي هدى الزئردة».
وتابع، صبحي: «ولازم أعرف مين السبب في الانتفاخ ده.. طه؟؟ بعدين فوقت واستوعبت.. فرحت.. مبروك ابنتي الغالية ريم ومبروك لجوزك طه وتقومي بالسلامة".
وكانت الفنانة الشابة ريم أحمد، احتفلت بزفافها على الفنان الشاب طه خليفة، قبل عامين، وحضر حفل الزفاف عدد من الأهل والأصدقاء ونجوم الوسط الفني.