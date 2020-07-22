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فن

شاهد.. محمد صبحى برفقه منى زكى.. ومتابعون: أصحاب الفن الراقى

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 08:56 م
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر الفنان محمد صبحى صوره جديده عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وظهر محمد صبحى برفقه الفنانه منى زكى معلقا على الصوره :" مع تلميذتى منى زكى".
ونالت الصوره تفاعل متابعيه و كانت تعليقاتهم كالاتى:
اصحاب الفن الراقى
فنان محترم مثال للانسانيه والاخلاق
انت مش مجرد فنان انت تاريخ يدرس


جدير بالذكر أن الفنانة منى زكى تواصل تصوير مسلسلها الجديد "تقاطع طرق" مع المخرج تامر محسن، للحاق بالعرض فى شهر رمضان المقبل، حيث يكثف مخرج العمل عدد ساعات التصوير والمشاهد بشكل يومي وبدون إجازات لإنجاز أكبر عدد من المشاهد خاصة وأن العمل انطلق تصويره فى وقت متأخر مقارنة بباقى الأعمال المنتظر عرضها فى الشهر الكريم رغم انتشار فيروس كورونا مما يشكل خطرا على طاقم العمل.
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