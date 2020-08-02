مرتضى منصور يقطع إجازة العيد للإشراف على منشآت الزمالك

عاد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إلى القاهرة خلال الساعات الماضية قادمًا من الساحل الشمالي.





وتوجه رئيس القلعة البيضاء إلى الساحل الشمالي لقضاء إجازة العيد مع أسرته، قبل أن يغادر بمفرده إلى القاهرة خلال الساعات الماضية.





وجاء قرار مرتضى منصور بقطع إجازة العيد والعودة إلى القاهرة من أجل الإشراف على المنشآت التي تتم بمقر نادي الزمالك خلال الفترة الحالية، خاصةً أنه يرغب في الانتهاء منها خلال أقرب وقت قبل تحديد موعد الافتتاح.





وكان مرتضى منصور اتفق مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، في وقت سابق على الحضور إلى مقر النادي لحضور حفل افتتاح المنشآت في الوقت الذي سيتم الإعلان عنه قريبًا، وهو ما وافق عليه الوزير.



