أزمة تقليص أجانب الدوري.. كورونا تجبر الجبلاية على تأجيل القرار.. ونجوم القطبين: مفيد للكرة المصرية

تسبب قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد اللاعبين الأجانب بالدوري المصري في أزمة كبيرة خلال الفترة الماضية، حيث اعترضت الأندية الكبرى مثل الأهلي الزمالك وبيراميدز على قرار، باعتباره أنه سيسبب ضررا لمصلحتها.





اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية برئاسة عمرو الجنايني وافقت خلال الفترة الماضية على تقليص عدد الأجانب بدءا من الموسم القادم استنادا إلى سابق إرسال الجبلاية لائحة شئون اللاعبين إلى جميع الأندية التي تضمنت تخفيض عدد الأجانب إلى 3 فقط بدءا من الموسم الجديد 2020-2021.





إعلان الجبلاية أشعل فتيل الأزمة لكون تأثير ذلك سيكون كبير على كبار الأندية خاصة قطبي الكرة المصرية النادى الأهلي والزمالك إضافة إلى بيراميدز الذين يشاركون فى بطولات إفريقيا بدورى الأبطال وكأس الكونفيدرالية.





لكن اللجنة الخماسية قررت استقرت مؤخرا على تأجيل قرار تقليص أجانب مسابقة الدوري الممتاز إلى موسم 2021 - 2021، بسبب الظروف التي عاشتها الكرة المصرية مؤخرا بسبب فيروس كورونا.





نجوم القطبين يعلقون:





علق كل من أحمد حسن ورضا عبد العال نجمي الأهلي والزمالك السابقين على قرار اتحاد الكرة بتخفيض عدد أجانب الدوري المصري.





رضا عبد العال:





أكد رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق، أن قرار تقليص اللاعبين الأجانب مفيد لمنتخب مصر ويساعد في ظهور مهاجمين مميزين.





وأضاف رضا عبد العال، أن الدوري المصري لا يوجد به محترفين مميزين باستثناء عدد قليل مثل علي معلول وجونيور أجايي في الأهلي وأشرف بن شرقي وفرجاني ساسي في الزمالك.





أحمد حسن:





أكد أحمد حسن نجم الأهلي والزمالك أن قرارا تقليص أجانب مسابقة الدوري سيفيد الكرة المصرية خلال الفترة المقبلة.





وأشار أحمد حسن، أن القرار سيفيد سيحل أزمة الهجوم التي يعاني منها المنتخب الوطني بسبب اعتماد الأندية الكبيرة على المهاجمين الأجانب.



