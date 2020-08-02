AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بشروط.. محلية النواب: نؤيد مد فترة التصالح في مخالفات البناء

الأحد 02/أغسطس/2020 - 01:33 م
التصالح فى مخالفات
التصالح فى مخالفات البناء
Advertisements
ماجدة بدوى
قال النائب بدوي النويشي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنه يؤيد مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لـ"مدد أخرى" بشروط معينة يضعها رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي حتى لا يتكاسل المواطن عن الإسراع فى عملية التصالح.

وتابع النويشي فى تصريح خاص لصدة البلد، أن المدة المقررة طبقا لتعديلات القانون رقم 1 لسنة 2020 والتى تنتهي فى 30 سبتمبر القادم غير كافية حيث إنه تخللها ظروف ومعينة وإجازات وهناك تزاحم وتكدس فى الإدرارت الهندسية وبالتالي نري أنه يجب أن يكون هناك مد لفترة التصالح لمدد معينة بشروط "قاسية" حتى نضمن جدية المواطنين فى التصالح وعدم التباطؤ والتكاسل.

وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية أنه يجب على وزارة الاسكان بضرورة توعية المواطنين بالقانون وشرحه لهم، وتوضيح مميزاته والاستفادة التى ستعود عليهم وعلى الدوله من تطبيق القانون الجديد، مؤكدا ضرورة وصول الكتاب الدوري من وزارة التنمية المحلية للادارات الهندسية لتوعية المواطنين أيضا من خلال تلك الإدارات.

وكان قد صدر قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، ونص على انتهاء فترة التصالح في مخالفات البناء، خلال 6 أشهر، أي في شهر يناير المنصرم، إلا أنه مع عدم تحقيق القانون للغرض الذي أصدر من أجله، فقد أصدر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، تعديلات القانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء.

ونص التعديل إلى مد فترة التصالح في بعض مخالفات البناء على مد التصالح لمدة 6 أشهر أخرى، وذلك من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وبذلك من المقرر أن تنتهي في 30 سبتمبر، وأورد القانون ضمن تعديلاته، إعطاء الحق لرئيس الوزراء في مد فترة التصالح 6 أشهر أخرى إذا رأى ذلك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تخفيض رسوم التصالح لـ 10%.. إسكان البرلمان تطالب بإعادة النظر في غرامات مخالفات البناء

مد فترة التصالح وتخفيض الرسوم.. تحركات النواب لإنهاء أزمة التصالح في مخالفات البناء

مد فترة التصالح وتخفيض الرسوم.. ملاحظات النواب حول قانون مخالفات البناء.. ومطالب باستدعاء الحكومة

إلغاء شرط طلاء واجهات المنازل.. مقترح برلماني لتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء

مقترحات بتخفيض الرسوم وإلغاء طلاء الواجهات.. 4 تحركات برلمانية بشأن التصالح في مخالفات البناء

استدعاء الحكومة ودراسة الأثر التشريعي.. النواب يتدخل لإنهاء جدل قانون التصالح في مخالفات البناء

ترشيحاتنا

6 أشهر أخرى.. تفاصيل جديدة بشأن مد فترة التصالح في مخالفات البناء

فى لمح البصر.. حيل للتخلص من مشاكل الهضم فى العيد

تعرف على اليوم الوحيد من الأيام البيض الذي يحرم صيامه طوال العام

إغلاق تام ونتائج مرتقبة.. سلطنة عمان خالية من المواطنين في العيد بأمر كورونا "فيديو"

بعد طرحه على يوتيوب.. ألبوم صاحبة رأي لـ إليسا يتصدر تويتر

بالفيديو.. اشتباكات عنيفة بين الشرطة البريطانية وعدد من المحتفلين بعيد الأضحى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفة سعودية.. خلطة مذهلة لـ تبييض الجسم وتنعيمه

متهم جديد.. حيوان المنك يساعد في انتشار فيروس كورونا

400 إصابة حتى الآن.. فيروس جديد يسببه البصل الأحمر