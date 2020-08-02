بشروط.. محلية النواب: نؤيد مد فترة التصالح في مخالفات البناء

قال النائب بدوي النويشي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنه يؤيد مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لـ"مدد أخرى" بشروط معينة يضعها رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي حتى لا يتكاسل المواطن عن الإسراع فى عملية التصالح.





وتابع النويشي فى تصريح خاص لصدة البلد، أن المدة المقررة طبقا لتعديلات القانون رقم 1 لسنة 2020 والتى تنتهي فى 30 سبتمبر القادم غير كافية حيث إنه تخللها ظروف ومعينة وإجازات وهناك تزاحم وتكدس فى الإدرارت الهندسية وبالتالي نري أنه يجب أن يكون هناك مد لفترة التصالح لمدد معينة بشروط "قاسية" حتى نضمن جدية المواطنين فى التصالح وعدم التباطؤ والتكاسل.





وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية أنه يجب على وزارة الاسكان بضرورة توعية المواطنين بالقانون وشرحه لهم، وتوضيح مميزاته والاستفادة التى ستعود عليهم وعلى الدوله من تطبيق القانون الجديد، مؤكدا ضرورة وصول الكتاب الدوري من وزارة التنمية المحلية للادارات الهندسية لتوعية المواطنين أيضا من خلال تلك الإدارات.





وكان قد صدر قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، ونص على انتهاء فترة التصالح في مخالفات البناء، خلال 6 أشهر، أي في شهر يناير المنصرم، إلا أنه مع عدم تحقيق القانون للغرض الذي أصدر من أجله، فقد أصدر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، تعديلات القانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء.



