ماجد المصري: سعيد بعرض الوجه الآخر خارج موسم رمضان

قال الفنان ماجد المصري إنه يواصل تصوير مسلسله الجديد "الوجه الآخر" المقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني.





وصرح ماجد لصدي البلد بأنه سعيد بعرض المسلسل خارج الموسم الرمضاني خاصة أن الجمهور يفضل هذه الفترة لأن المسلسل يأخذ حقه في المشاهدة.





أضاف: كواليس العمل أكثر من رائعة خاصة أن العمل يضم مجموعة كبيرة من الفنانين حيث جمعنا أكثر من عمل فأنا سعيد بهذه التجربة.









مسلسل "الوجه الآخر" من إنتاج شركة سينرجى وقصة ماجد المصرى، وسيناريو وحوار، فداء الشندويلى، وإخراج سميح النقاش.









ويناقش ماجد المصرى فى المسلسل، قضية مهمة فى المجتمع، وهو صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة.



