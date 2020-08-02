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فن

ماجد المصري: سعيد بعرض الوجه الآخر خارج موسم رمضان

الأحد 02/أغسطس/2020 - 02:20 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
قال الفنان ماجد المصري إنه يواصل تصوير مسلسله الجديد "الوجه الآخر" المقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني.

وصرح ماجد لصدي البلد بأنه سعيد بعرض المسلسل خارج الموسم الرمضاني خاصة أن الجمهور يفضل هذه الفترة لأن المسلسل يأخذ حقه في المشاهدة.

أضاف: كواليس العمل أكثر من رائعة خاصة أن العمل يضم مجموعة كبيرة من الفنانين حيث جمعنا أكثر من عمل فأنا سعيد بهذه التجربة.


مسلسل "الوجه الآخر" من إنتاج شركة سينرجى وقصة ماجد المصرى، وسيناريو وحوار، فداء الشندويلى، وإخراج سميح النقاش.


ويناقش ماجد المصرى فى المسلسل، قضية مهمة فى المجتمع، وهو صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة.

مسلسل "الوجه الآخر" يعد ثانى بطولات ماجد المصرى فى الدراما التليفزيونية بعد مسلسل "بحر"، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنه عرفة.
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