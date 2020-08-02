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أخبار العالم

حجر صحي لـ4 وزراء فى إسرائيل بعد إصابة خامس بفيروس كورونا

الأحد 02/أغسطس/2020 - 02:02 م
حجر صحي لـ4 وزراء
حجر صحي لـ4 وزراء فى إسرائيل بعد إصابة خامس بـ كورونا
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سمر صالح
طلبت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، من 4 وزراء الخضوع للحجر الصحي بعد مخالطتهم وزير شؤون القدس والتراث رافي بيرتس، الذي أعلن السبت إصابته بفيروس كورونا.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن الوزارة طلبت في نهاية تحقيقا وبائيا من زئيف إلكين وزير التعليم العالى والموارد المائية، ويعقوب أفيتان وزير الشؤون الدينية، الخضوع للحجر الصحي.

كما دخلت أورلي ليفي أبكسيس وزيرة تنمية وتعزيز المجتمع، وإيلي كوهين وزير الاستخبارات، إلى الحجر الصحي، لمخالطتهم الوزير بيرتس.

كذلك أعلن عضوا الكنيست (البرلمان) من حزب "الليكود" آفي ديختر وأوسنات مارك و3 من مستشاريهم الدخول إلى الحجر الصحي لذات السبب.

ومن المقرر أن يظل الوزراء والنواب الإسرائيليون قيد الحجر الصحي حتى التاسع من أغسطس الجاري، وفق ذات المصدر.

وتشهد إسرائيل موجة ثانية من "كورونا"، في ظل ارتفاع معدلات الإصابة، التي سبق وانخفضت في الأسبوع الثالث من مايو الماضي، إلى متوسط 16 حالة يوميا.
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