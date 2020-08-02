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أخبار العالم

إصابة أسير فلسطيني في سجون إسرائيل بفيروس كورونا

الأحد 02/أغسطس/2020 - 02:39 م
إصابة أسير فلسطيني
إصابة أسير فلسطيني في سجون إسرائيل بفيروس كورونا
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سمر صالح
أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأحد، أن أسيرًا فلسطينيًا في سجون إسرائيل تم اكتشاف إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان صادر عن الهيئة أن السلطات الإسرائيلية أبلغت محاميها بإصابة أسير من الخليل بفيروس كورونا، علمًا بأنه تم اعتقاله قبل أسبوع، وما يزال محتجزًا بذريعة استكمال التحقيق.

وفي الشهر الماضي، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن أسيرًا أصيب بفيروس كورونا، وتم عزله داخل سجن إسرائيلي ثم تماثل للشفاء. وتعتقل إسرائيل زهاء 5 آلاف و500 أسير فلسطيني.
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