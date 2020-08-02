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اقتصاد

رغم كورونا.. الصين تتصدر قائمة الدول الأفضل أداء اقتصاديا منذ بداية 2020

الأحد 02/أغسطس/2020 - 04:30 م
الصين تتصدر قائمة
الصين تتصدر قائمة الدول الأفضل أداء اقتصاديا
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قسم الاقتصاد
أظهرت بيانات صادرة، اليوم الأحد، أن الاقتصاد الكوري الجنوبي انكمش بنسبة 3.3% في الربع الثاني مقارنة مع الربع السابق، لكنه كان جيدًا مقارنة بالاقتصادات الرئيسية الأخرى.

وكان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية ثاني أعلى نسبة من بين 14 دولة تضم الولايات المتحدة والصين وألمانيا وفرنسا، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وهي مجموعة مكونة من 36 دولة معظمها دول غنية ومتقدمة.

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وأصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لـ 13 دولة من أصل 36 دولة، بالإضافة إلى ستة اقتصادات رئيسية أخرى - الصين وروسيا والهند وإندونيسيا والبرازيل وجنوب إفريقيا.

ومن بين الدول الـ 14، تصدرت الصين القائمة حيث ارتفع اقتصادها بنسبة 11.5% في الفترة من أبريل إلى يونيو مقارنة بالربع السابق، بينما على الجانب الآخر، انكمش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 9.5% في الربع الثاني مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

وعانت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا أيضا من انخفاض مزدوج الرقم في نموها الاقتصادي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا كوفيد-19، كما انكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 10.1%، وانخفض الاقتصاد الفرنسي بنسبة 13.8% ، وانكمش الاقتصاد الإسباني بنسبة 18.5%.

في المتوسط​​، انخفضت اقتصادات الدول الـ 14 بنسبة 9.5% على أساس ربع سنوي.
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