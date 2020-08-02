خلال يوليو.. اليورو يرتفع 5% أمام الدولار

واصل الدولار انخفاضه الكبير خلال شهر يوليو الماضي مما وضعه في مسار أكبر انخفاض شهري منذ 10 سنوات، إذ يخشى المستثمرون من خروج انتعاش للاقتصاد الأمريكي عن مساره بفعل صعوبات في احتواء وباء فيروس كورونا.





ودعم ضعف العملة الأمريكية اليورو ليرتفع، إذ لامست العملة الأوروبية الموحدة 1.19 دولار وهو أقوى مستوياتها منذ مايو 2018، لتسجل أفضل أداء شهري منذ سبتمبر 2010، وخلال شهر يوليو 2020 فقد قد كسب الإسترليني 6% أمام الدولار فيما كسب اليورو 5% أمام العملة الأميركية.





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وكان الدولار الأميركي الأسوأ أداء خلال الشهر الماضي بين العملات الرئيسية مع تراجعه 4% مما فسح المجال لبقية العملات والسلع بتسجيل ارتفاعات قوية، وتقوضت الثقة في العملة الأميركية أكثر بعد أن أثار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، احتمال إرجاء انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في نوفمبر.