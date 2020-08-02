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محافظات

محافظ بني سويف يتابع الالتزام بقرارات مجلس الوزراء لمواجهة كورونا

الأحد 02/أغسطس/2020 - 04:39 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
نفذ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف جولة ميدانية بالمدينة العاصمة، وتابع خلالها الحالة العامة بشوارع المحافظة، وإجراءات الالتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء ضمن خطة مجابهة كورونا، وفي إطار خطة التعايش التي تنفذها الحكومة ، ورافقه السيد بلال حبش  نائب المحافظ، وعلي يوسف ، وعبد الحي سيد نائبا رئيس المدينة ، وعدد من التنفيذيين المعنيين. 

وخلال الجولة أمر المحافظ بسرعة رفع تجمع للقمامة ناحية شارع عبد السلام عارف ، مشددا على نقل نقطة التجميع لمكان آخر ، ولاحظ أن نقطة التجميع قريبة من المساكن ، وقريبة من محول كهرباء ، موجها بمراجعة أماكن تجميع القمامة على مستوى المدينة ، والأخذ في الاعتبار مثل تلك الملاحظات ، وتلافي السلبيات بأقصى سرعة.

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تفقد المحافظ عددا من شوارع المدينة الرئيسية والجانبية ، تابع فيها الحالة المرورية ، ومستوى النظافة العامة والخدمات ، موجها بالتواجد المستمر بالشارع للوقوف على مستوى الخدمات ، واتخاذ مايلزم حيال المواقف الطارئة ، مشيرا لمتابعته لكل التقارير التي يتم إرسالها من رؤساء الوحدات المحلية بالقرى والمدن  ، وذلك عن طريق غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة  .

كما واصل الدكتور محافظ بني سويف متابعته للمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها، حيث تفقد"اليوم" الأعمال المنفذة  بمشروع تطوير بالمنطقة السفلية من الكورنيش،ضمن مشروع التطوير الشامل للمنطقة وتحويلها لمتنفس حضاري مميز،حيث يجري تنفيذ التصميم المقترح،والذي يشمل مكونات جمالية وترفيهية وممشى،حيث تمت مراعاة العناصر الجمالية في تنفيذ الأعمال وإضفاء الشكل الحضاري على شاطئ النهر والعمل على عدم حجب رؤية النيل .

وتجدر الإشارة إلى أن غرفة العمليات والأزمات بديوان عام المحافظة تتابع مع رؤساء الوحدات المحلية خلال أجازة العيد  الأحداث الجارية والاطمئنان على تطبيق قرارات رئاسة  مجلس الوزراء خلال أيام عيد الأضحى، وتنفيذ تكليفات المحافظ  لرؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة وإزالة التعديات خاصة في المهد، ومواجهة كافة صور الإشغالات التي تعطل حركة السير والمرور، مع ضرورة تكثيف جهود المتابعة لتفقد مستوى الخدمات وتنفيذ تكليفات وقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بإجراءات مجابهة تداعيات فيروس كورونا، ومواجهة كافة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وكافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسواق، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والشرطة على أن يقود رؤساء الوحدات المحلية هذه الحملات.
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