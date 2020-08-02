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رياضة

الهلال السعودي يستعيد عبدالله المعيوف قبل موقعة النصر

الأحد 02/أغسطس/2020 - 04:20 م
عبدالله المعيوف
عبدالله المعيوف
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محمد السعيد
استعاد فريق الهلال السعودي حارسه عبدالله المعيوف قبل أيام قليلة من مواجهة الهلال، المقرر لها الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 23، من مسابقة الدوري السعودي.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن المعيوف عاد إلى تدريبات الهلال، وبات  جاهزا لمواجهة النصر.

وكان المعيوف غاب عن جميع مباريات الهلال الودية خلال الفترة الماضية، بسبب معاناته من إصابة في عضلة الفخذ الأمامية.

ومن المقرر أن تعود مسابقة الدوري السعودي بعد غدا، الثلاثاء، بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيج 51 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.
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