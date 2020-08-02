تأجيل عودة بن شرقي وأوناجم إلى الزمالك لمدة ٤٨ ساعة





وكان من المنتظر وصول الثنائي للقاهرة اليوم عبر رحلة ترانزيت في دبي لكن حالت بعض الإجراءات دون سفر الثنائي على أن يصلا بعد ٤٨ ساعة عقب اتمام الإجراءات التى تعطلت بسبب أجازه عيد الأضحي.





وكان الثنائي قد حصلا على راحة في بلادهما وتسببت ظروف الطيران في تأخر انخراطهما مع الفريق في التدريبات الفترة الأخيرة.





ويعسكر الفريق حاليا ببرج العرب استعدادا لعودة النشاط من جديد حيث يلتقي الفريق مع نظيره المصري يوم الخميس المقبل

تقرر تأجيل وصول الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى القاهرة لمدة ٤٨ ساعة.