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أخبار العالم

تهدد الأمن القومي.. إجراءات أمريكية جديدة ضد الصين قريبا

الأحد 02/أغسطس/2020 - 04:37 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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شيماء مصطفى
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الرئيس دونالد ترامب سيتخذ إجراء قريبا بشأن شركات البرمجة الصينية.


وأضاف بومبيو، في تصريحات لـ"فوكس نيوز" الأمريكية، أن ترامب سيتخذ تلك الإجراءات ضد شركات برمجة صينية تشكل خطرا على الأمن القومي.


وأشار إلى أنه "في كل مرة تقوم فيها بالتسجيل في تيك توك، من المحتمل أن تعود جميع معلوماتك إلى الحزب الشيوعي الصيني، يمكن للجيش الصيني والحكومة الصينية استخدام هذه التطبيقات لسرقة معلوماتك الشخصية ومعلومات عملك"، مؤكدا أن هذا تهديد للأمن القومي.


كان الرئيس الأمريكي أعلن صراحة أنه سيقوم بحظر تطبيق تيك توك الصيني، في الولايات المتحدة والذي يستخدمه المراهقون بشكل خاص لنشر مقاطع الفيديو القصيرة.


وبحسب التقارير، تخشى الإدارة الأمريكية من استخدام الاستخبارات الصينية تطبيق تيك توك في أنشطة تجسس، وهو ما دفع ترامب للتأكيد أنه يفكر في سحب أعمال شركة "بايت دانس" الصينية المالكة للتطبيق في أمريكا، وسط أنباء عن اهتمام عدد من الشركات مثل مايكروسوفت بشراء تيك توك.
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