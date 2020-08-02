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هناك شئ تضرر منه القراء فى هذا الزمان.. الشيخ محمود الخشت يوضح

الأحد 02/أغسطس/2020 - 05:03 م
صدى البلد
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البهي عمرو
قال القارئ الشيخ محمود الخشت، إن هناك اختلاف بين قراء الأمس وقراء اليوم، موضحًا أن الشئ القديم يكون أجمل وأعظم وتسمى " هذا من الزمن الجميل" وهذا فى جميع المجالات وخصوصًا القرآن الكريم.

وأضاف الشيخ محمود الخشت خلال حواره ببرنامج " أخبار مصر" المذاع على التليفزيون المصري تقديم الإعلامي أيمن عدلي، أن القارئ الشيخ مصطفى أسماعيل لا يعوض، مهما قام القراء فى هذا الزمن بتقليده.

وأوضح الشيخ محمود الخشت، أن الشيخ الطبلاوي، والمنشاوي، لا يمكن تقليدهم أو الوصول لهم، ولكن نجتهد بقدر المستطاع. 

ولفت الشيخ محمود الخشت، إلى أن هناك شئ تضرر منه القراء فى هذا الزمان وهو " القارئ فى الماضي كانت يقرأ لساعات طويلة والمواطن كان يستمع ولكن فى هذا الزمان ارتفع اللهو، والموبيلات و الانترنت الأشياء التى تشغل بال المواطن.

وأشار الشيخ محمود الخشت، إلى أن، المواطن فى الماضي كان يذهب لقصر عابدين لكى يستمع لقراء مصر، وأكد أنه كان يذهب لأماكن بعيد للاستماع للقرآن الكريم من أذان العشاء حتى الفجر.

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