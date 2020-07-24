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ديني

القارئ محمود الخشت يروي قصة مشاركته في مسلسل إمام الدعاة.. فيديو وصور

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:58 ص
القارئ محمود الخشت
القارئ محمود الخشت يروي قصة مشاركته في مسلسل إمام الدعاة
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محمد شحتة
كشف الشيخ محمود محمد الخشت، القارئ بالإذاعة والتليفزيون، عن كواليس مشاركته في مسلسل إمام الدعاة للإمام الراحل محمد متولي الشعراوي، برفقة الفنان حسن يوسف.

وقال الخشت، في ندوة بموقع صدى البلد، إن القصة بدأت من خلال تردده على مسجد السيدة نفيسة قارئا في المسجد احتياطيا لفترة معينة ثم أصبح القارئ الأساسي لمسجد السيدة نفيسة.

وتابع: وذات يوم تمت دعوتي لمدينة الإنتاج الإعلامي للقراءة في تصوير المسلسل، برفقة الشيخ علي الزاوي المبتهل الديني الذي كان ينشد معه كذلك.

وعن رأيه في المسلسل، قال الخشت، إن الفنان حسن يوسف، اجتهد كثيرا لتجسيد دور الشيخ محمد متولي الشعراوي وأنجز الدور بنسبة تصل ل75%، منوها أن الشخصية الحقيقة دائما ما يكون لها اليد العليا بحضورها وروحانياتها.
القارئ محمود الخشت يروي قصة مشاركته في مسلسل إمام الدعاة.. فيديو وصور
القارئ محمود الخشت يروي قصة مشاركته في مسلسل إمام الدعاة.. فيديو وصور
القارئ محمود الخشت يروي قصة مشاركته في مسلسل إمام الدعاة.. فيديو وصور
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