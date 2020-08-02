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القارئ محمود الخشت يوجه نصائح مهمة لحفظة القرآن الكريم.. فيديو

الأحد 02/أغسطس/2020 - 05:17 م
القارئ الشيخ محمود
القارئ الشيخ محمود الخشت
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البهي عمرو
رد القارئ الشيخ محمود الخشت، على سؤال " هل انت مطمئن على مستقبل قراء القرآن الكريم فى مصر" وقال إن القارئ الذي يسير على الطريق الصحيح هو من يسير على تقوى الله، وكشف أن القرآن سلوك وحياة، ومشيرًا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي على الأرض.

وأضاف الشيخ محمود الخشت خلال حواره ببرنامج " أخبار مصر" المذاع على التليفزيون المصري تقديم الإعلامي أيمن عدلي، أن هناك بعض النصائح يجب أن يعلمها كل قارئ، وهي: " ان يحفظ القرآن الكريم حفظ متين، و يقوم بتجويد القرآن، وأن يكون صوت القارئ فى الحديث مع المواطنين منخفض ولا يرتفع".

وأوضح الشيخ محمود الخشت، أن قارئ القرآن صوته لا يعلى على أحد، وأن يكون القارئ هادي الطبع.

ولفت الشيخ محمود الخشت، إلى أنه يذهب للدول الخارجية لقراءة القرآن الكريم، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف كانت ترسله لأكثر من دولة فى شهر رمضان المبارك.  

وأشار الشيخ محمود الخشت، إلى أن، أفضل رحلة قام بها كانت لـ المسجد الأقصى في عام 2000، وكشف أنه ظلت لمدة شهر كامل، وأنه قراء فى محراب المسجد الأقصى ثلاثين يومًا، وكان يصلي يوميًا ركعتين تحت قبة الصخرة.

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