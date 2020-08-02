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رياضة

تشيرو إيموبيلي يسقط ميسي ورونالدو من عرش أوروبا

الأحد 02/أغسطس/2020 - 05:18 م
رونالدو - ميسي -
رونالدو - ميسي - إيموبيلي
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محمد السعيد
قناص أمام المرمى لا يرحم منافسيه، يمتلك قدرة تهديفية عالية جعلته يتربع على عرش أوروبا، بعد سنوات طويلة من سيطرة ميسي نجم برشلونة وكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس على جائزة الحذاء الذهبي، انه تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو الإيطالي.


توج  تشيرو إيموبيلي لاعب نادي لاتسيو بقلب هداف الدوري الإيطالي رسميا، برصيد 36 هدفا، بينما حل كريستيانو رونالدو ثانيا بـ 31 هدفا، ولوكاكو مهاجم إنتر ميلان ثالثا بـ 23 هدفا.


كما توج تشيرو إيموبيلي رسميا بلقب الحذاء الذهبي الأوروبي برصيد 36 هدفا متفوقا على روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ صاحب الـ 34 هدفا وكريستيانو رونالدو صاحب الـ 31 هدفا.


وتعد هذه المرة الأولي منذ 10 مواسم التي تخرج فيها جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي عن ميسي ورونالدو ولويس سواريز.


ويستعرض " صدى البلد" قائمة المتوجين بجائزة الحذاء الذهبي في آخر 10 مواسم.


2009- 2010: ليونيل ميسي

2010 - 2011: كريستيانو رونالدو

2011 - 2012: ليونيل ميسي

2012 - 2013: ليونيل ميسي

2013 - 2014 : كريستيانو ورنالدو - لويس سواريز

2014 - 2015: كريستيانو رونالدو

2015 - 2016: لويس سواريز

2016 - 2017: ليونيل ميسي

2017 - 2018:  ليونيل ميسي

2018 - 2019: ليونيل ميسي

2019 - 2020: تشيرو إيموبيلي
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