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رياضة

رسميا.. تشيرو إيموبيلي يتوج بجائزتي هداف الدوري الإيطالي والحذاء الذهبي الأوروبي

السبت 01/أغسطس/2020 - 03:11 م
تشيرو إيموبيلي
تشيرو إيموبيلي
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محمد السعيد
توج تشيرو إيموبيلي، مهاجم فريق لاتسيو ، بجائزتي هداف الدوري الإيطالي والحذاء الذهبي الأوروبي، قبل جولة وحيدة من انتهاء الكالتشيو.

واستبعد ماوريسو ساري، المدير الفني لفريق يوفنتوس كريستيانو رونالدو من مواجهة روما، المقرر لها اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة  من مسابقة الدوري الإيطالي، لإراحته استعدادا لمواجهة أتلانتا في دوري أبطال أوروبا.


واستبعاد رونالدو من قائمة يوفنتوس يعني تتويج تشيرو إيموبيلي بقلب هداف الدوري الإيطالي، حيث يحتل إيموبيلي صدارة جدول ترتيب هدافي  الدوري الإيطالي برصيد 35 هدافا ويحل رونالدو ثانيا بـ 31 هدفا، ولوكاكو مهاجم إنتر ميلان ثالثا بـ 23 هدفا.

كما توج تشيزو إيموبيلي رسميا بلقب الحذاء الذهبي الأوروبي برصيد 35 هدفا متوفقا على روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ صاحب الـ 34 هدفا وكريستيانو رونالدو صاحب الـ 31 هدفا.

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