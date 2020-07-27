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رياضة

رونالدو وليفاندوفسكي وإيموبيلي .. من يخلف ميسي في التتويج بالحذاء الذهبي الأوروبي

الإثنين 27/يوليه/2020 - 05:09 م
الحذاء الذهبي
الحذاء الذهبي
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إسماعيل محمود

انتهت معظم بطولات القارة الأوروبية في أطول مواسمها، موسم الكورونا.. توجت الأندية في صمت دون احتفالات مع جمهورها، شهدنا انتهاء لاحتكار برشلونة على لقب الليجا في إسبانيا، بطولة أولى منذ 30 عامًا لليفربول في البريمرليج، واستمرار هيمنة باريس سان جيرمان، يوفنتوس، بايرن ميونخ على دوريات فرنسا، إيطاليا وألمانيا.


ولكن هيمنة الأرجنتيني ليونيل ميسي على جائزة الحذاء الذهبي كهداف الدوريات الأوروبية قد انتهت بالفعل، فقائد برشلونة سجل 25 هدفًا في الدوري الإسباني.. توج بجائزة هداف المسابقة لكن بالنسبة لصراع الحذاء الذهبي قد خسره بالفعل لواحد من ثلاثة، البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، أو تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو، أو غريمه اللدود كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.


ليفاندوفسكي كان قد أنهى بطولة الدوري الألماني بتسجيله 34 هدفًا، كهداف للمسابقة، ومتصدرًا لترتيب الصراع على الجولدن بوت، لكن إيموبيلي ورونالدو في إيطاليا رفضا السماح لليفا بالتتويج بالجائزة بسهولة.


إيموبيلي سجل أمس ثلاثة أهداف دفعة واحدة في شباك فيرونا، ليصل لهدفه الرابع والثلاثين في الدوري الإيطالي، قبل انتهاء المسابقة بجولتين، عادل ليفاندوفسكي وبات قريبًا للغاية من الظفر بالجائزة وحيدًا.


رونالدو أمس رفع رصيده من الأهداف لـ 31 هدفًا، تبقى حظوظه قائمة فهو اللاعب الذي لا يعرف المستحيل ولا يستسلم أبدًا مع تبقي مباراتين لفريقه.


إيموبيلي سيواجه في الجولتين القادمتين بيرشيا صاحب المركز التاسع عشر، ثم نابولي القوي، أما رونالدو فيواجه مع يوفنتوس كل من كالياري وروما، فمن يخلف ميسي الذي سيطر على الجائزة في الثلاث سنوات الماضية.


ونستعرض معكم تباعًا جدول الصراع على لقب الحذاء الذهبي في أوروبا.

1- روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ: برصيد 34 هدفًا (68 نقطة).

2- تشيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو: برصيد 34 هدفًا (68 نقطة).

3- كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس: برصيد 31 هدفًا (62 نقطة).

4- تيمو فيرنر، مهاجم لايبزيج: برصيد 28 هدفًا (56 نقطة).

5- ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة: 25 هدفًا (50 نقطة).

6-  إيرلينج هالاند، مهاجم سالزبورج / بروسيا دورتموند: برصيد 29 هدفًا (50 نقطة)

7- جيمي فاردي، ليستر سيتي: برصيد 23 هدفًا (46 نقطة)

8- روميلو لوكاكو، إنتر: برصيد 23 هدفًا (46 نقطة)

9- داني إنجز، ساوثامبتون: برصيد 22 هدفًا (44 نقطة)

10- بيير إيميريك أوباميانج، أرسنال: برصيد 22 هدفًا (44 نقطة)

11-شون فايسمان، فولفسبرجر: برصيد 30 هدفًا (45 نقطة)

12- كريم بنزيما، ريال مدريد: برصيد 21 هدفًا (42 نقطة)

13- رحيم ستيرلنج، مانشستر سيتي: برصيد 20 هدفًا ( 40 نقطة)

14- محمد صلاح، ليفربول: برصيد 19 هدفًا (38 نقطة)

15- كابوتو، ساسولو: برصيد 19 هدفًا ( 38 نقطة)

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